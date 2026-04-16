Москва16 апрВести.Сбои в работе спутникового интернета Starlink стали причиной срыва тестов морских беспилотников Военно-морских сил (ВМС) США, пишет агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы флота и осведомленный источник.
ВМС США, проводившие испытания беспилотных судов, поняли, что столкнулись с единственной проблемой: Starlink. Сбой в работе спутниковой сети Илона Маскаговорится в публикации
По информации агентства, из-за технических неполадок 20 беспилотных надводных кораблей застряли у калифорнийского побережья без связи, после чего испытания пришлось прервать почти на час.
Как сообщает Reuters, еще в августе 2025 года на учениях ВМС США произошел один из многих сбоев Starlink, оставив военных без связи с беспилотными катерами.
Неудачи флота с использованием Starlink в программе беспилотных аппаратов... подчеркивают проблемы, связанные с растущей зависимостью вооруженных сил США от SpaceX, и риски, которые это несет для Пентагонаотмечается в публикации
Ранее стало известно, что Россия приступила к поставкам в зону СВО отечественного аналога Starlink — системы "Спирит-030".