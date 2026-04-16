Сбои в работе Starlink стали причиной срыва испытаний морских дронов ВМС США

Москва16 апр Вести.Сбои в работе спутникового интернета Starlink стали причиной срыва тестов морских беспилотников Военно-морских сил (ВМС) США, пишет агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы флота и осведомленный источник.

ВМС США, проводившие испытания беспилотных судов, поняли, что столкнулись с единственной проблемой: Starlink​​​. Сбой в работе спутниковой сети Илона Маска говорится в публикации

По информации агентства, из-за технических неполадок 20 беспилотных надводных кораблей застряли у калифорнийского побережья без связи, после чего испытания пришлось прервать почти на час.

Как сообщает Reuters, еще в августе 2025 года на учениях ВМС США произошел один из многих сбоев Starlink, оставив военных без связи с беспилотными катерами.

Неудачи флота с использованием Starlink в программе беспилотных аппаратов... подчеркивают проблемы, связанные с растущей зависимостью вооруженных сил США от SpaceX, и риски, которые это несет для Пентагона отмечается в публикации

Ранее стало известно, что Россия приступила к поставкам в зону СВО отечественного аналога Starlink — системы "Спирит-030".