Москва6 апрВести.Россия стала поставлять в зону специальной военной операции компактные станции спутниковой связи Spirit-030, пришедшие на замену Starlink, утверждает военный эксперт, советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
По его словам, массовая поставка на фронт уже началась.
На фронт начали поставляться спутниковые терминалы Spirit-030. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан портативным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30написал Бескрестнов в своем Telegram-канале
