SC: США не победят Иран без наземной операции

Москва5 апр Вести.Победу над Ираном невозможно одержать без проведения наземной операции, сообщает издание Strategic Culture (SC).

При этом провести успешную наземную операцию возможно, но исторические примеры оказываются не на стороне США, отмечает SC.

Потому что единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе - использовать сухопутные войска. Можно разбомбить до капитуляции микрогосударство, но не державу, даже если она лишь региональная уточняет SC

Наиболее вероятным исходом сухопутной операции США в Иране станет провал кампании и гибель американских военнослужащих, подчеркивает издание.

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские силы могут предпринять попытку захвата иранского острова Харк в Персидском заливе. У Вашингтона есть много вариантов действий, заявил Трамп.

Между тем издание The Times of Israel написало, что Израиль передал американцам сведения об острове Харк и Ормузском проливе.