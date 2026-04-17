Сезон круизов по Волге открыли в Волгоградской области Волгоградская область первой открыла круизную навигацию по Волге

Москва17 апр Вести.Волгоградская область первой открыла сезон круизов по Волге в этом году. Теплоход "Александр Невский" отправился в путешествие по маршруту Волгоград – Саратов – Волгоград. Об этом сообщили в администрации региона в мессенджере MAX.

В круиз отправились более ста пассажиров. После прохождения маршрута теплоход отправится в Самару. В этом сезоне планируется совершить 28 круизов на этом судне.

Волгоградская область остается важной точкой круизного судоходства на Волге. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в 2024–2025 годах поддержку получили 15 проектов на водных объектах региона отмечается в сообщении

