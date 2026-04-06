Москва6 апрВести.При ночных бомбардировках столицы Ирана погибли шесть детей. Об этом проинформировало управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана.
Также, по информации агентства Mehr, на юго-востоке города был уничтожен жилой дом в результате попадания в него нескольких снарядов. При разрушении погибли не менее трех человек, еще семерых спасатели смогли извлечь из-под обломков здания.
Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран обсуждают возможность установления режима прекращения огня сроком на 45 дней.
3 апреля стало известно о взрывах в Тегеране, Бушере, Ширазе и Керманшахе.