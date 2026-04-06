Шесть детей убиты при ночных атаках на Тегеран

Москва6 апр Вести.При ночных бомбардировках столицы Ирана погибли шесть детей. Об этом проинформировало управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана.

Также, по информации агентства Mehr, на юго-востоке города был уничтожен жилой дом в результате попадания в него нескольких снарядов. При разрушении погибли не менее трех человек, еще семерых спасатели смогли извлечь из-под обломков здания.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран обсуждают возможность установления режима прекращения огня сроком на 45 дней.

3 апреля стало известно о взрывах в Тегеране, Бушере, Ширазе и Керманшахе.