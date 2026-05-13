Швейцарец приговорен к пожизненному заключению за измельчение жены в блендере Суд Базеля приговорил к пожизненному мужчину за убийство и расчленение супруги

Москва13 мая Вести.В швейцарском Базеле суд вынес пожизненный приговор мужчине, убившему жену с крайней жестокостью — расчленив ее тело и частично измельчив в блендере, передает издание The Sun.

Судья при объявлении вердикта отметил беспрецедентную жестокость акта, с которой ему не доводилось сталкиваться за 30 с лишним лет работы в судебной системе.

Инцидент произошел в 2024 году. 38-летняя финалистка конкурса "Мисс Швейцария" Кристина Джоксимович обратилась к супругу Марку Рибену с просьбой о разводе. Муж отказался и настоял на полной опеке над общими детьми. В ходе ссоры он задушил жену, после чего разделал тело и пропустил его части через блендер. Останки девушки нашел ее отец, пришедший в их дом на ужин с внуками.

У погибшей остались двое несовершеннолетних детей — пяти и семи лет. Суд обязал выплатить им компенсацию в 100 тысяч швейцарских франков (около 130 тысяч долларов, 9,5 млн рублей).