Швейцарец завладел 148 участками земли, объявил себя королем и создал "банк" Times: в Швейцарии мужчина завладел 148 участками и провозгласил себя королем

Москва30 апр Вести.31-летний Йонас Лаувинер объявил себя королем в Швейцарии. Используя юридическую лазейку, он бесплатно завладел 148 участками земли, в которые выходят дороги и лесные делянки, и теперь зарабатывает на них деньги. Об этом пишет британская газета Times.

Как сообщает издание, в 2019 году сын швейцарца и марокканки Лаувинер сам себя короновал: сшил военную форму и пурпурную мантию, создал Орден Заслуг и основал "имперский банк" - фонд, управляющий землями и использующий вымышленную валюту. Свой дом в Бугдорфе он именует дворцом, а перед зданием поставил списанный "плавающий танк" - швейцарскую боевую машину пехоты 1950-х годов Mowag Pirat.

Швейцарское законодательство позволяет любому желающему бесплатно получить земли, зарегистрированные как бесхозные. Для этого достаточно отправить письмо в местный совет с заявлением. И хотя, как пишет The Times, таких участков в федеративном государстве не так много, кое-где они все же встречаются: например, поле, от наследования которого отказалась семья, небольшой участок леса или иногда фрагмент частной дороги.

Поиск таких участков включает в себя кропотливый анализ земельных реестров, и, похоже, никто не обращал на это внимания, по крайней мере, систематически, пока Лаувинер, старший специалист по проектам автоматизации промышленности, не понял, что это может стать ключом к созданию бизнеса в сфере недвижимости говорится в материале газеты

Путем таких бюрократических манипуляций молодой человек чуть более чем за 10 лет сумел приобрести 148 разбросанных по Швейцарии участков общей площадью 117 144 кв. м. совершенно бесплатно.

В его "империю" вошли целых 83 участка дорог, причем некоторые из них активно используются жителями окрестных домов. Теперь владельцы жилья, чьи участки примыкают к дорогам "короля Швейцарии", вынуждены платить ему за обслуживание и содержание проезжей части. Кроме того, он зарабатывает на продаже прав на проезд и разрешений на строительство рядом со своими владениями. В СМИ рассказали о случае, когда Лаувинер предлагал одному муниципалитету пользоваться дорогой бесплатно, но при условии, что шоссе переименуют в его честь.

Лаувинер называет свою затею "военной онлайн-кампанией".

Эта история уже вызвала общественный резонанс. В нескольких кантонах (название территориально-административной единицы верхнего уровня) Швейцарии сейчас обсуждают поправки в законодательство, чтобы ограничить подобную практику и передавать такие земли, в первую очередь, муниципалитетам.