Силы ПВО сбили 15 БПЛА самолетного типа за семь часов в Брянской области

Москва17 мая Вести.В Брянской области за последние семь часов были уничтожены 15 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.

Речь идет о временном промежутке с 7.00 до 14.00.

В период с 7.00 до 14.00 над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 15 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении Ковальчука

Врио губернатора добавил, что никто не пострадал в результате атак, серьезных повреждений инфраструктуры тоже нет. На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.