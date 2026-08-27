Москва27 авгВести.В реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие 22 августа при падении на автобус №98 сбитого беспилотника ВСУ, начиненного поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Изначально сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших.
Сегодня (27 августа. — Ред.) в реанимации скончались две жительницы Севастополя … Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что 6 пострадавших, которые проходили лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же переведут 18-летнюю девушку, также раненную во время атаки.
На лечении в больнице №5 остается 16-летний юноша — его состояние стабильно. Оказывается необходимая медпомощь.