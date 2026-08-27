Скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении БПЛА на автобус

Скончались 2 жительницы Севастополя, пострадавшие при падении БПЛА на автобус Скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении БПЛА на автобус

Москва27 авг Вести.В реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие 22 августа при падении на автобус №98 сбитого беспилотника ВСУ, начиненного поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Изначально сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших.

Сегодня (27 августа. — Ред.) в реанимации скончались две жительницы Севастополя … Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что 6 пострадавших, которые проходили лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же переведут 18-летнюю девушку, также раненную во время атаки.

На лечении в больнице №5 остается 16-летний юноша — его состояние стабильно. Оказывается необходимая медпомощь.