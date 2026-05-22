Собянин: 5-й за день беспилотник сбит на подлете к Москве На подлете к Москве уничтожен 5-й за день беспилотник

Москва22 мая Вести.Российские военнослужащие уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток 22 мая в черте региона сбито 5 украинских дронов.

По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне, 21 мая, вблизи Москвы были сбиты 3 вражеских БПЛА, 20 мая — 2.