Москва22 маяВести.Российские военнослужащие уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток 22 мая в черте региона сбито 5 украинских дронов.
По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне, 21 мая, вблизи Москвы были сбиты 3 вражеских БПЛА, 20 мая — 2.