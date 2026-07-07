Собянин: еще четыре беспилотника сбиты при приближении к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов над Москвой Собянин: еще четыре беспилотника сбиты при приближении к Москве

Москва7 июл Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву написал Сергей Собянин

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин информировал о трех сбитых украинских дронах, пытавшихся атаковать Москвы. В вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля на Московский регион летело свыше 430 беспилотников. Большинство из них нейтрализовали на дальних подступах, 36 – на подлете к Москве.