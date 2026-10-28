Завод "Соллерс" намерен наладить выпуск автоматических коробок передач с 2027 г "Соллерс" намерен начать производство автоматических коробок передач в 2027 году

Москва28 окт Вести.Серийное производство восьмиступенчатых автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей Sollers планируется запустить во второй половине 2027 года в Елабуге, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение группы "Соллерс".

Запуск серийного производства восьмиступенчатых автоматических коробок передач запланирован на вторую половину 2027 года говорится в сообщении

Отмечается, что общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 млн рублей, из них 395 млн рублей – льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП).

Предполагается выпускать до 13,7 тысячи агрегатов в год на площадке завода двигателей "Соллерс Алабуга" в Елабуге. Автоматические коробки передач будут устанавливать на легкие коммерческие автомобили SF1, пикапы ST8 и ST9 и внедорожники Sollers S9.

...Это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна цитируются в сообщении слова председателя совета директоров "Соллерс" Адиля Ширинова

Ранее сообщалось, что на заводе двигателей "Соллерс" в Алабуге до конца осени начнется производство бензинового 1,5-литрового турбомотра мощностью 136 лошадиных сил.