В Татарстане стартует выпуск нового турбомотора для "Соллерс" "Соллерс" до конца ноября начнет выпуск нового автомотора в Алабуге

Москва24 сен Вести.На заводе двигателей "Соллерс" в Алабуге до конца осени начнется производство бензинового 1,5-литрового турбомотра мощностью 136 лошадиных сил. Моторы будут выпускаться по технологии полного цикла, заявил газете "Извести" председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.

Производственная мощность завода рассчитана на сборку 200 тысяч моторов ежегодно.

В дополнение к уже выпускаемым на предприятии дизельным двигателям объемом 2,7 литра и 2 литра мы начнем производство бензинового мотора. Этим агрегатом оснащаются фургоны и микроавтобусы Sollers SF1 пояснил Ширинов

По его словам, этот двигатель может появиться и на других моделях марки Sollers. Если он вызовет интерес у других автопроизводителей, то "Соллерс" готов начать его поставки по мере роста производства.

В Казани на выставке Comtrans-2026 накануне был представлен предсерийный микроавтобус Sollers SF7. Он может перевозить 21 пассажира. Автобус и грузовой металлический фургон на той же платформе будут производиться в Алабуге.

"Соллерс" также а Алабугу планирует перенести из Владивостока производство автобусов.