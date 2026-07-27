Фомина: в "Алабуга Политех" ожидают принять около 9 тысяч студентов в сентябре

"Алабуга Политех" рассчитывает принять примерно 9 тысяч студентов к сентябрю Фомина: в "Алабуга Политех" ожидают принять около 9 тысяч студентов в сентябре

Москва27 июл Вести.В образовательном центре "Алабуга Политех" в Республике Татарстан в начале сентября 2026 года ожидают принять 8,5 тысяч студентов на 20 направлениях. Об этом ИС "Вести" заявила глава службы администрирования образовательно кластера ОЭЗ "Алабуга" Эльвира Фомина.

По ее словам, в долгосрочной перспективе центр может принять до 25 тысяч студентов.

Если в 2019 году мы начали с цифры 100 студентов по 4 направлениям, сегодня в ожидаемой перспективе к сентябрю 2026 года – 8,5 тысяч студентов на 20 направлений подготовки. В целом мы ориентированы на 10 тысяч в краткосрочной перспективе, в долгосрочной будем прогнозировать на 25 тысяч пояснила Фомина

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