Москва27 июл Вести.На первом курсе студенты "Алабуга Политех" зарабатывают 50 тысяч рублей, а на втором их доход может достигать примерно 150 тысяч рублей. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эльвира Фомина.

По ее словам, подготовка одного студента обходится более чем в 1 миллион рублей, и эти расходы субсидируются. Она добавила, что студент может практиковаться столько, сколько ему потребуются, ведь это не превышает их нормативы.

У тебя есть работа, ты можешь уже на первом курсе зарабатывать в среднем 50 тысяч, на втором курсе можешь зарабатывать ну порядка 150 тысяч… Подготовить одного студента стоит больше миллиона рублей в год. Мы субсидируем их обучение в "Алабуга Политех". Они могут размотать хоть сколько мотков кабеля для того, чтобы обучиться, и мы не бьем им по рукам. Вот у нас какие-то определенные нормативы там и затраты, и мы в них не влезем отметила Фомина

В образовательном центре студентов обучают по разным направлениям, в том числе: промышленная автоматика и робототехника, электромонтаж и лабораторно-химический анализ. Сейчас добавились направления, связанные с информационными системами и программированием, с механообработкой, с электроникой и с программированием в беспилотных системах.

Ранее сообщалось, что студенты стали чаще работать по специальности. Оказалось, что работодатели подключились к борьбе за кадры, и вузы стали активнее продвигать своих студентов.