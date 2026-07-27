Москва27 июл Вести.В Республике Татарстан в образовательном центре "Алабуга Политех" при поступлении, прежде всего, смотрят на навыки общения и аналитики, а не оценки в аттестате. Об этом ИС "Вести" сообщил руководитель проекта "Алабуга Политех" Эдуард Яушев.

Отмечается, что перед этапом поступления все абитуриенты играют в компьютерную игру "бизнес-кэтс", где нужно учиться продавать.

Все смотрят на твои навыки общения и твои навыки аналитики: как тебе нужно продать, сколько нужно продать, с кем провести переговоры, как провести переговоры, какой у тебя запас средств должен остаться. То есть нужны сообразительные, с задатками лидера пояснил Яушев

Руководитель службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эльвира Фомина заявила, что образовательный центр начал последовательно добавлять направления подготовки, связанные с информационными системами и программирования, с механообработкой, с электроникой и с программированием в беспилотных системах.

Мы не смотрим в аттестат, не смотрим на оценки, с которыми студент завершил свое обучение в школе … И командно-лидерские турниры – это определяющее звено непосредственно для управляющей компании Алабуги, поскольку наряду с качественными профессиональными навыками мы стремимся вырастить лидера, способного работать в команде рассказала Фомина

Она также подчеркнула, что студенты приезжают не только из России, но и других стран СНГ, а также у центра есть задел на международные программы.