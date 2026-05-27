"Не у чата GPT же спрашивать": на Амурском ГПЗ улучшили систему наставничества На Амурском ГПЗ рассказали о многоуровневой системе подготовки кадров

Москва27 мая Вести.На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) усовершенствовали систему подготовки кадров. Об этом ИС "Вести" рассказал главный инженер – первый заместитель гендиректора ООО "Газпром переработка Благовещенск" Данис Файрузов.

Благодаря работе наставников, молодые специалисты получают комплексный багаж знаний для последующей работы. При этом, уточняет Файрузов, он лично отслеживает эффективность работы наставников с новичками, поддерживает продвижение активных и талантливых.

Для любого молодого специалиста вход в профессию, начало профессии – это достаточно сложный и ответственный путь. [Необходима поддержка], чтобы у него не пропал интерес к профессии, чтобы он чувствовал свою достаточно сильную связь между ним и предприятием, чтобы он не попал в ситуацию профессионального одиночества, когда вроде бы вопросы есть, а не знаешь, где спросить и как получить правильный ответ. Не у чата GPT же спрашивать, правда ведь? пояснил он

Мастер установки производства этана и широкой фракции легких углеводородов №6 Ильгиз Мусин рассказал, что помощь наставника, предоставляемого в рамках подготовки на ГПЗ, пригождается всегда - в штатных и нештатных ситуациях.

Мы прорабатываем разные планы действий при любых обстоятельствах, тем самым набиваем себе руку. За счет такой помощи мы [работники] знаем, как действовать в тех или иных ситуациях. Наставник для меня, можно сказать, - это мой ангел-хранитель сказал он

Ранее в правительстве РФ сообщали, что Амурский газоперерабатывающий завод будет занимать второе место в мире по объемам переработки природного газа.