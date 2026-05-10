Спортсмен Аблязин опроверг сообщения о том, что он продает свои медали Олимпийский чемпион Денис Аблязин опроверг сообщения о продаже своих медалей

Москва10 мая Вести.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг в соцсетях сообщения СМИ о том, что он продает свои спортивные медали.

Спортсмен посоветовал изданиям, которые распространяют подобные слухи, поменять тематику сообщений.

Господа, если вам не о чем писать, пишите о погоде! За подобную информацию и втягивание моей семьи вы понесете ответственность. Для всех друзей сообщаю: у меня все хорошо! Не верьте желтой прессе, это их работа! отметил Аблязин

В СМИ появились сообщения о том, что супруга Аблязина Виктория выставила на продажу медали гимнаста, завоеванные им на Универсиаде в Казани в 2013 году и на Олимпиаде-2020. За награды якобы просят от 6 млн до 100 млн руб.