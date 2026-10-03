Москва3 октВести.Экипажи истребителей Су-30СМ2 во время учений "Центр-2026" прикрыли дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 над акваторией Каспийского моря. Об этом заявили в российском Минобороны.
Экипажи истребителей Су-30СМ2 выполнили задачи по воздушному прикрытию дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над акваторией Каспийского морясказано в материале
По сообщению ведомства, Су-30СМ2 обеспечили безопасность действий бомбардировщиков и прикрытие от возможных средств нападения противника. Были отработаны мероприятия по обнаружению и условному перехвату воздушных целей и тактические приемы совместного маневрирования в составе смешанной авиагруппы.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проходят с 28 сентября по 3 октября 2026 года.
Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил результаты учений.