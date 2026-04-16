Суд в Москве изъял у экс-главы МРСК Каитова 81 подстанцию и 270 млн руб. Многомиллионное имущество экс-главы МРСК изъято по иску Генпрокуратуры

Москва16 апр Вести.Никулинский районный суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего руководителя ОАО "Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа" Магомеда Каитова, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Ответчиками по иску, поданному Генпрокуратурой РФ, кроме Каитова, являются 27-летний Абдул-Малик Мусаев, а также Мадина Суюнова, доверенное лицо Каитова.

Изъяты, в частности, 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте и 270 миллионов 712 тысяч рублей.

Решение: удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме рассказал собеседник агентства

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу 81 трансформаторную подстанцию в дагестанском Хасавюрте, а также 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.

В 2025 году у Каитова было изъято имущество более чем на 14 миллиардов рублей как полученное незаконным путем.