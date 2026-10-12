СВР: грязную кампанию против Росатома и АЭС "Пакш-2" заказала фон дер Ляйен СВР: глава ЕК является "заказчиком" грязной кампании против Росатома и "Пакш-2 "

Москва12 окт Вести.Руководство Еврокомиссии является главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против госкорпорации "Росатом" и строительства с ее участием атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) со ссылкой на имеющуюся в распоряжении спецслужбы информацию.

По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.

Рупором кампании, по версии российской разведки, выбрали подконтрольное Брюсселю издание Politico, а главным ее проводником назначили журналиста Бена Макуча, который ранее специализировался на распространении "политических заказов" по России, а теперь позиционирует себя как "эксперт по энергетике".

В СВР считают, что таким образом евробюрократы фактически расписались в неспособности европейских производителей честно конкурировать с "Росатомом". Значит, любой альтернативный вариант строительства станции станет менее эффективным и менее безопасным, подчеркнули в пресс-бюро.

По оценке разведки, фон дер Ляйен рассчитывает, что ее активная роль в вытеснении "Росатома" из Венгрии будет "оценена по заслугам". СВР также напомнила о ее прежнем опыте лоббирования интересов крупных корпораций, включая получивший известность контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса.

Как отметили в СВР, мнение и интересы венгерской стороны насчет АЭС при этом не учитываются. Будапешту предстоит сделать выбор: поддаться давлению Брюсселя и лишиться надежного источника электрогенерации или отстоять интересы собственных граждан.

Ранее Мадьяр не исключил замены Росатома в качестве генподрядчика проекта "Пакш-2". По его словам, решение будет принято после завершения комплексного аудита.