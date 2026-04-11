Москва11 апрВести.Представитель Песоченской епархии Владислав Береговой не поддержал проведения поминок на могилах с алкоголем. Об этом он заявил порталу Life.ru.
Священник подчеркнул, что подобный ритуал является языческим поверьем и далек от поминок.
Церковный устав этого категорически не предполагаетподчеркнул он
Согласно его высказыванию, выпивать на кладбище нельзя и такие поступки являются варварством. Распитие алкоголя оскорбляет святость места и память покойного.
Представитель Русской Православной Церкви отметил, что вместо алкогольных поминок усопшему требуется молитва и милостыня.