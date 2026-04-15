МИД РФ: более 60 тыс. граждан РФ вернулись с Ближнего Востока на родину

Москва15 апр Вести.Более 60 тысяч российских граждан возвратились на родину из стран на Ближнем Востоке, которые затронул конфликт Ирана, США и Израиля, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Такие цифры он озвучил в интервью ТАСС.

По имеющимся в нашем распоряжении данным, из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись практически все желающие – более 60 тыс. человек сказал Климов

По его словам, в первые дни эскалации боевых действий трудности возникли у туристов в ОАЭ, "где на тот момент находилось на отдыхе наибольшее количество россиян – более 50 тыс. человек".

Тем не менее, как указал Климов, 2 марта авиасообщение было восстановлено, и к 12 марта подавляющее большинство застрявших в Эмиратах туристов смогли вернуться на родину.

Ранее зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев сообщил, что большинство вывезенных с Ближнего Востока россиян — не туристы, а те, кто там жил или временно пребывал. По его данным, доля путешественников из числа эвакуированных граждан составляет меньше половины, порядка 23 тысяч человек.