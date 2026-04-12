Москва12 апрВести.Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут негативно сказаться на перспективах вступления Украины в Европейский союз. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).
По данным издания, напряженность между Будапештом и Киевом усилилась после того, как украинская сторона публично пригрозила Орбану, заявив, что военные Украины "будут общаться с ним на своем языке".
Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиямиговорится в публикации
Там также отмечается, что членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал возмутительными слова Зеленского в адрес Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии.