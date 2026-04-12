TEC: угрозы Зеленского Орбану подрывают шансы Украины на членство в Евросоюзе

TEC: угрозы Зеленского в адрес Орбана подрывают шансы Украины на членство в ЕС

Москва12 апр Вести.Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут негативно сказаться на перспективах вступления Украины в Европейский союз. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

По данным издания, напряженность между Будапештом и Киевом усилилась после того, как украинская сторона публично пригрозила Орбану, заявив, что военные Украины "будут общаться с ним на своем языке".

Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями говорится в публикации

Там также отмечается, что членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал возмутительными слова Зеленского в адрес Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии.