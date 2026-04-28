За три недели Тимошенко так и не пришла ознакомиться с делом против нее

Тимошенко за три недели так и не явилась для ознакомления с делом против нее За три недели Тимошенко так и не пришла ознакомиться с делом против нее

Москва28 апр Вести.Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую на Украине обвиняют в подкупе народных депутатов Верховной рады, за три недели ни разу не пришла ознакомиться с материалами дела против нее. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

САП совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) представили стороне защиты полный доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления еще 7 апреля.

Однако руководительница фракции [Юлия Тимошенко] ни разу не явилась на ознакомление с ними говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд определил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования по делу в отношении Тимошенко. Хотя обвинение просило установить этот срок до 6 мая, суд принял решение установить его до 24 мая включительно. В САП добавили, что с этого времени сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам досудебного расследования.

Согласно данным НАБУ, Тимошенко действовала по отработанной схеме сотрудничества с предоплатой. Нардепы должны были выполнять поступавшие указания - голосовать за или против, воздерживаться либо вовсе не участвовать в голосовании.

Тимошенко официально уведомили о подозрении в январе 2026 года. Сама лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" заявляла, что преследование носит политический характер, поскольку ее хотят "уничтожить" перед возможными президентскими выборами на Украине.