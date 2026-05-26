Украинский прокурор направил в суд дело Тимошенко о подкупе депутатов Дело Тимошенко направили в украинский суд

Москва26 мая Вести.Дело главы фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлии Тимошенко направлено в украинский суд, информирует в своем Telegram-канале Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Досудебное расследование дела Тимошенко закончилось в апреле. Политика обвиняют в подкупе депутатов. По данным антикоррупционных органов, депутаты за плату должны были выполнять поступавшие указания о голосовании по законопроектам.

Прокурор САП… направил в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины говорится в сообщении

Санкция статьи Уголовного кодекса Украины о подкупе предполагает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее САП сообщала, что Тимошенко за три недели так и не явилась для ознакомления с делом.