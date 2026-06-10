Москва10 июнВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о том, что в городе вновь объявлена воздушная тревога.
С начала суток 10 июня она звучит уже третий раз.
Внимание всем! Воздушная тревоганаписал губернатор в 7.07 в мессенджере MAX
Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя соблюдать меры безопасности и предупредил, что российские военные ведут работу по уничтожению БПЛА противника из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский БПЛА повредил крышу Панорамы "Оборона Севастополя".