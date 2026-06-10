В Севастополе третий раз с начала суток объявлена воздушная тревога

Третий раз с начала суток в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги В Севастополе третий раз с начала суток объявлена воздушная тревога

Москва10 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о том, что в городе вновь объявлена воздушная тревога.

С начала суток 10 июня она звучит уже третий раз.

Внимание всем! Воздушная тревога написал губернатор в 7.07 в мессенджере MAX

Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя соблюдать меры безопасности и предупредил, что российские военные ведут работу по уничтожению БПЛА противника из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский БПЛА повредил крышу Панорамы "Оборона Севастополя".