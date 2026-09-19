Ограничения на полеты введены в аэропортах Новый Уренгой, Утренний и Надым

Три аэропорта в ЯНАО закрыты в целях безопасности Ограничения на полеты введены в аэропортах Новый Уренгой, Утренний и Надым

Москва19 сен Вести.Временно не принимают и не отправляют рейсы три аэропорта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Речь идет о воздушных гаванях в Новом Уренгое, Надыме и Утреннем.

Информация об этом размещена ведомством сегодня, 19 сентября, в районе 9 утра по московскому времени.

Аэропорт Новый Уренгой … Аэропорты Утренний, Надым: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.