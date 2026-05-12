Три года получил глава района в Волгоградской области за гибель сотрудника

Москва12 мая Вести.Суд приговорил главу Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля к условному сроку за гибель сотрудника, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий в 2022 году, когда направил на тушение степного пожара сотрудников администрации, не имеющих специальной подготовки. В результате один человек погиб, еще несколько – пострадали.

В публикации отмечается, что Гель во время многолетнего судебного процесса оставался главой района.

Гелю назначено три года условно с испытательным сроком два года сказали в пресс-службе

Кроме того, в течении двух лет ему запрещено заниматься некоторыми видами деятельности в государственных и муниципальных учреждениях.