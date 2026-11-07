Губернатор Орловской области: сбиты три украинские ракеты и два БПЛА

Три украинские ракеты и два БПЛА сбиты в Орловской области Губернатор Орловской области: сбиты три украинские ракеты и два БПЛА

Москва7 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили три украинские ракеты и два беспилотника в Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Вражеские атаки были отражены ночью 7 ноября.

Уничтожены 3 ракеты и 2 БПЛА противника. В ходе террористической атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в городе Орле, а также три частных домовладения в районах региона написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На местах прилетов работают экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.