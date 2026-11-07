Москва7 нояВести.Российские военнослужащие сбили три украинские ракеты и два беспилотника в Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
Вражеские атаки были отражены ночью 7 ноября.
Уничтожены 3 ракеты и 2 БПЛА противника. В ходе террористической атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в городе Орле, а также три частных домовладения в районах регионанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На местах прилетов работают экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.