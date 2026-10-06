Москва6 октВести.Российские военнослужащие в Орловской области уничтожили 17 украинских беспилотников и 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Вражеские атаки были отражены ночью 6 октября.
Уничтожены 17 БПЛА и 3 ракеты противника … В результате падения обломков повреждения получило одно строение сельскохозяйственного назначениянаписал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавших в результате украинской агрессии нет.
На местах прилетов и падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.