ВС РФ в Орловской области уничтожили 17 украинских БПЛА и 3 ракеты

Сбиты 17 БПЛА и 3 ракеты: власти Орловской области рассказали об обстановке ВС РФ в Орловской области уничтожили 17 украинских БПЛА и 3 ракеты

Москва6 окт Вести.Российские военнослужащие в Орловской области уничтожили 17 украинских беспилотников и 3 ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Вражеские атаки были отражены ночью 6 октября.

Уничтожены 17 БПЛА и 3 ракеты противника … В результате падения обломков повреждения получило одно строение сельскохозяйственного назначения написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавших в результате украинской агрессии нет.

На местах прилетов и падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.