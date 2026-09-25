В небе над Орловской областью за ночь уничтожены 17 украинских беспилотников

В ходе отражения украинской атаки на Орловскую область сбиты 17 БПЛА В небе над Орловской областью за ночь уничтожены 17 украинских беспилотников

Москва25 сен Вести.В небе над территорией Орловской области в ночь на 25 сентября, пятницу, сбили 17 украинских беспилотников. В результате действий противника повреждены два частных дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 17 вражеских БПЛА. Два частных домовладения в Орловском муниципальном округе получили повреждения, пострадавших нет написал губернатор в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.