Москва25 сенВести.В небе над территорией Орловской области в ночь на 25 сентября, пятницу, сбили 17 украинских беспилотников. В результате действий противника повреждены два частных дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 17 вражеских БПЛА. Два частных домовладения в Орловском муниципальном округе получили повреждения, пострадавших нетнаписал губернатор в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.