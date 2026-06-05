Москва5 июнВести.Российские военнослужащие уничтожили еще три украинских беспилотных летательных аппарата в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Сбиты еще три БПЛА. Пострадавших и повреждений нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 14.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотников самолетного типа.
Утром 5 июня российские военные уничтожили в Рязанской области 5 вражеских дронов.