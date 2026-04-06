Москва6 апр Вести.Куба получит электроэнергию при помощи плавучей электростанции "Белгин Султан", которую Турция направила для поддержки энергосистемы страны. Об этом пишет газета Türkiye.

Как сообщает издание, станция пришвартовалась в порту Гаваны. Судно уже обеспечивает электричеством значительную часть жителей после сбоев в национальной энергосети.

Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции говорится в публикации

Известно, что энергоинфраструктура Кубы сталкивается с проблемами на фоне износа и трудностей в поставках топлива. Масштабные отключения электроэнергии в стране в последние недели затронули миллионы жителей.

Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов пишет газета

Ранее сообщалось, что на фоне энергокризиса свет на Кубе подают только на 3-4 часа в сутки.