Сальдо: Киев лжет об отсутствии денег в бюджете ради помощи со стороны ЕС

Москва12 апр Вести.Политики на Украине лгут о нехватке средств в бюджете страны, чтобы вызвать сочувствие у Евросоюза и получить кредит в размере 90 миллиардов евро, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

На сегодняшний день передачу средств Украине блокирует Венгрия, однако европейские союзники Киева найдут путь, чтобы обойти вето Будапешта, считает глава региона.

Они там многое говорят, но деньги у них есть. И немалые деньги. А такие заявления вбрасываются, конечно, как еще один из аргументов для того, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран, которые, по сути, сейчас очарованы [главой киевского режима Владимиром] Зеленским сказал Сальдо

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что денег в бюджете Украины осталось только на две недели.

В конце марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

Позднее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сказал информационной службе "Вести", что Евросоюз будет искать другие варианты, чтобы передать Украине заблокированный Венгрией и Словакией кредит.