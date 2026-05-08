Киев хочет добиться от Венгрии компенсации за инцидент с инкассаторами

Украина потребует от Венгрии "адекватной компенсации" за историю с инкассаторами Киев хочет добиться от Венгрии компенсации за инцидент с инкассаторами

Москва8 мая Вести.Киев намерен добиваться от Будапешта компенсаций в связи с инцидентом, связанным с задержанием инкассаторов украинского государственного Ощадбанка в Венгрии.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью местным СМИ.

Вместе с Ощадбанком и министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и (требовать – прим. ред.) … адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и работникам банка цитирует Пышного ТАСС

Глава Нацбанка отметил, что юристы будут заниматься вопросами возмещения ущерба и снятия ограничений, касающихся Украины, на территории Европейского Союза.

5 марта венгерские силовики задержали семерых сотрудников Ощадбанка, два инкассаторских автомобиля и перевозимые ими ценности — более 75 миллионов долларов и евро, а также 9 килограммов золота. Среди задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

Парламент центральноевропейской страны разрешил заморозить эти активы на срок до двух месяцев.

Впоследствии инкассаторы вернулись на Украину, однако имущество осталось в Венгрии в качестве вещественного доказательства в рамках уголовного дела.

6 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Будапешт вернул украинской стороне изъятые средства и ценности.