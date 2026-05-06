Зеленский: Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте

Зеленский утверждает, что Венгрия вернула Украине изъятые деньги и ценности Зеленский: Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте

Москва6 мая Вести.Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные у сотрудников украинского государственного Ощадбанка в начале марта, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Будапешт за "конструктивный подход и цивилизованный шаг".

Важный шаг в отношениях с Венгрией – сегодня возвращены средства и ценности Ощадбанка, изъятые венгерскими спецслужбами в марте этого года написал Зеленский в соцсети X

5 марта налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых сотрудников Ощадбанка, которые перевозили из Австрии на Украину 9 килограммов золота, 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов на двух инкассаторских автомобилях. Среди задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

Венгерские власти изъяли ценности и возбудили уголовное дело по факту отмывания денег. Задержанных украинцев депортировали из страны и запретили им въезд в Шенгенскую зону на три года.

Правоохранительные органы Венгрии опубликовали кадры изъятых денег и золота, а также потребовали от Украины разъяснений произошедшего. Позднее Будапешт вернул Киеву инкассаторские фургоны, но без груза.