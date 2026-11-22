Украинские беженцы заблудились в румынских лесах Румынские пограничники нашли в лесу беглых украинцев

Москва22 ноя Вести.На севере Румынии в горах Марамуреш погранслужбой страны были найдены двое заблудившихся украинцев, третий погиб, сообщает агентство Аджерпрес. О незаконно перешедших границу трех украинцах пограничникам стало известно в результате анонимного телефонного звонка.

Была начата поисково-спасательная операция. Два украинских гражданина были обнаружены вблизи государственной границы, возле населенного пункта Репедя, затем был найден и третий, однако, к сожалению, без признаков жизни говорится в сообщении

Операция проходила в труднодоступной горной местности, после обильного снегопада.

Ранее сообщалось, что украинцы массово пытаются оспорить отказы пограничников выпустить их из страны на фоне масштабной мобилизации.