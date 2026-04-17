Москва17 апр Вести.В четверг, 16 апреля, стало известно о смерти заслуженного работника культуры РФ, основателя кафедры театральной режиссуры Тюменского государственного института культуры, родоначальника тюменской режиссерской школы Марины Жабровец. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" театральной мастерской "Будильник".

Марина Владимировна воспитала не одно поколение режиссеров и творцов, отдавая всю себя.

Марина Владимировна была сооснователем "Будильника", но прежде всего нашим Мастером (Учителем) с большой буквы. Она вытаскивала из нас искренность, заставляла думать глубже, чувствовать тоньше отмечается в сообщении

Коллектив ТГИКа также выразил свои соболезнования в соцсетях, отметив гениальность и неповторимость педагога.

О причине смерти не сообщается.