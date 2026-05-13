На хладокомбинате в Челябинске произошла утечка аммиака

Москва13 мая Вести.Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске, сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

В настоящее время утечка, случившаяся вечером в среду, 13 мая, устранена. В результате инцидента никто не пострадал.

По тревожному сигналу на место оперативно выехали сотрудники МЧС, для взятия проб воздуха — специалисты Минэкологии региона с передвижной лабораторией говорится в заявлении ведомства

Установлено, что причиной утечки стал свищ на аммиакопроводе. Его выявили сотрудники предприятия. Они же оперативно устранили утечку газа.

По данным ведомства, сильный запах аммиака чувствовали жители Центрального района Челябинска около пересечения улиц Ленина и 3 Интернационала. Сейчас ведутся регулярные замеры для контроля качества воздуха.