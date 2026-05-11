"Утрачен дух времени": в Иране рассказали о разрушениях во дворце Голестан В Иране оценили возможность реставрации поврежденного ударами дворца Голестан

Москва11 мая Вести.Иранский дворец Голестан можно отреставрировать, однако дух времени однозначно утрачен, заявил генеральный секретарь Иранской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Хасан Фартуси в интервью ИС "Вести".

Голестан – дворцовый комплекс династии Каджаров, где в 1967 году был коронован последний шах, один из старейших исторических памятников Тегерана, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После американо-израильского удара дворец оказался весь в трещинах. Особенность внутреннего убранства в том, что многое сделано из стекла, в том числе стены и потолки. Взрывная волна многое разрушила, где-то пострадали цельные фрагменты цветной мозаики.

Атака произошла всего в 400 метрах. Ракета полностью уничтожила здание суда. Гражданский объект. Здесь ущерб огромный. Можно провести реставрацию, но утрачен дух времени отметил Хасан Фартуси

Ранее советник президента Ирана Али Асгар Шафиян заявил, что страна требует от США и Израиля компенсации за разрушенные в ходе ударов объекты.