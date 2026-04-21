Москва21 апр Вести.Правительство РФ утвердило официальный перечень автономных некоммерческих организаций, которые будут координировать деятельность по регистрации доменов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В перечень вошли две организации: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - для доменов .ru и .рф и АНО "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей" - для домена .su.

Уточняется, что эти организации уже много лет занимаются регистрацией доменов.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан выступил с предложением ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете.