Запрет на публикацию данных об ударах дронов ввели в 64 регионах России

В 64 регионах России ввели запрет на публикацию данных об ударах БПЛА Запрет на публикацию данных об ударах дронов ввели в 64 регионах России

Москва28 апр Вести.Запрет на публикацию и распространение в интернете фото и видео последствий атак БПЛА, за исключением предоставляемых органами государственной и муниципальной власти, ввели в 64 из 89 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в конце августа 2025 года запреты коснулись 33 регионов.

Запрет ввели все регионы Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов. На Дальнем Востоке запрет действует в Приморском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области отмечается в сообщении

В Сибири запрет введен в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Туве. На Урале - в Свердловcкой и Тюменской областях.

Ограничения на распространение данных об ударах БПЛА не действуют только в двух республиках Северо-Кавказского федерального округа – Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской.

В Северо-Западном федеральном округе запрет не введен в Мурманской, Калининградской областях и Ненецком автономном округе.

Из регионов, где проводится спецоперация, ограничений на съемку нет только в Запорожской области, однако запрет планируется ввести в ближайшее время.

В московском регионе также не введен данный запрет.