Москва1 авгВести.Аэропорты Бугульмы и Уфы возобновили прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает в MAX Росавиация. Информация появилась в мессенджере в 10.24.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточнил представитель Росавиации Артем Кореняко
Введение ограничений потребовалось для обеспечения безопасности полетов, отметил пресс-секретарь ФАВТ. Соответствующая информация появилась в МАХ 1 августа, в субботу, в 07.29.
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