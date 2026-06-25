Режим беспилотной опасности отменен в Башкирии, в Уфе открыли аэропорт

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности, открыт аэропорт Уфы Режим беспилотной опасности отменен в Башкирии, в Уфе открыли аэропорт

Москва25 июн Вести.На территории Башкирии отменен режим беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Предупреждение об угрозе БПЛА было опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 7.34 по московскому времени в четверг, 25 июня. Отбой был дан в 12.35.

Кроме того, возобновил работу аэропорт Уфы, который приостанавливал прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.

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Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке беспилотников на Уфу. Обломки БПЛА упали в промзоне.