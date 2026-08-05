Режим опасности БПЛА объявили в Башкирии В Башкирии введен режим беспилотной опасности

Москва5 авг Вести.Главк МЧС по Башкирии предупредил жителей республики об опасности атаки БПЛА. Ведомство публикует соответствующее сообщение сегодня в 8.13 в мессенджере MAX.

Режим беспилотная опасность введен в Республике Башкортостан 05.08.2026 говорится в публикации

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сегодня Росавиация сообщила, что утром 5 августа по соображениям безопасности временно закрыт для полетов аэропорт Уфы.