Москва29 нояВести.В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска отменили ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация на платформе MAX.
Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Отмечается, что данные меры вводили для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Ранее сообщалось, что ночью 29 ноября из соображений безопасности временно закрыли аэропорты Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. На территории Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей объявлялся режим беспилотной опасности.