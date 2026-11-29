Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска возобновили прием и отправку рейсов

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска возобновили прием и отправку рейсов

Москва29 ноя Вести.В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска отменили ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация на платформе MAX.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Отмечается, что данные меры вводили для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее сообщалось, что ночью 29 ноября из соображений безопасности временно закрыли аэропорты Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. На территории Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей объявлялся режим беспилотной опасности.