Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска сняты

В аэропортах четырех городов России возобновляют авиасообщение Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска сняты

Москва29 авг Вести.В четырех российских аэропортах объявили о снятии имевшихся ограничений на полеты. Речь идет про авиагавани Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, сообщает Росавиация.

Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в сообщении

Меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов. Они действовали в воздушных гаванях от трех до четырех часов.

Ранее ограничения также были сняты в Бугульме, Казани и Нижнекамске.