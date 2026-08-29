Москва29 авгВести.В четырех российских аэропортах объявили о снятии имевшихся ограничений на полеты. Речь идет про авиагавани Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, сообщает Росавиация.
Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в сообщении
Меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов. Они действовали в воздушных гаванях от трех до четырех часов.
Ранее ограничения также были сняты в Бугульме, Казани и Нижнекамске.