Москва1 авг Вести.Аэропорт Домодедово возобновил прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает в MAX Росавиация. Информация появилась в мессенджере в 09.31.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко

Введение ограничений потребовалось для обеспечения безопасности полетов, отметил пресс-секретарь ФАВТ.

Информация о том, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, была опубликована в 03.40.