Москва1 авгВести.Аэропорт Домодедово возобновил прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает в MAX Росавиация. Информация появилась в мессенджере в 09.31.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточнил представитель Росавиации Артем Кореняко
Введение ограничений потребовалось для обеспечения безопасности полетов, отметил пресс-секретарь ФАВТ.
Информация о том, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, была опубликована в 03.40.