Аэропорт Домодедово вновь работает в штатном режиме В аэропорту Домодедово сняты ограничения на полеты

Москва23 июл Вести.Московский аэропорт Домодедово вновь принимает и отправляет рейсы без ограничений, информирует Росавиация. Сообщение об этом размещено ведомством в мессенджере MAX в 14.39.

Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Ранее сегодня сообщалось, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани в Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации подчеркивали, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.